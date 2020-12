Harrods | in crisi nera il simbolo inglese in mano al Qatar

Leggi su panorama

(Di sabato 12 dicembre 2020) Da decenni di proprietà islamica, il grande magazzino londinese vive il Natale più difficile. Alle prese con il lockdown, è snobbato dai sudditi della Regina. Che lo sentono sempre più come una Disneyland araba. Anche da lontano, la sagoma del palazzo di, nel centro di Londra, a due passi da Hyde Park, è inconfondibile. E al tramonto, è uno splendore di luci che ricalcano fedelmente il perimetro dell'austera facciata d'epoca vittoriana. È sempre lo stesso semplice, ma grandioso, addobbo natalizio ogni anno, da sempre. Un marchio di fabbrica per i grandi magazzini come una piccola bottega di tè e fruttivendolo da Charles Harrod nel 1851, e diventato il sinonimo dello shopping di lusso nel mondo. Le luminarie quest'anno sono state accese molto prima del solito. Ma il 2020 non è un anno normale: si spera che questo «look» per le feste contribuisca a esorcizzare ...