Crisi di governo, Alessandro Di Battista sta con Giuseppe Conte (Di sabato 12 dicembre 2020) ?È da irresponsabili, da folli pensare di far cadere Giuseppe Conte o parlare di rimpasto in tempi di pandemia. È ridicolo ipotizzare di far cadere questo esecutivo per una task force. Vogliono una Crisi di governo ora, con il rischio concreto di una terza ondata e proprio mentre la Bce inizia a comportarsi davvero come una Banca centrale europea. Solo in Italia in una fase così drammatica si parla di cose del genere”. Così l’esponente del M5s Alessandro di Battista, in un colloquio con il Fatto Quotidiano in cui non risparmia critiche al leader di Italia Viva Matteo Renzi che, dice, “ha alcuni sgherri di sua fiducia anche dentro il Pd, è evidente”. “Matteo Renzi è quanto di peggio ci sia attualmente nelle nostre istituzioni, io l’ho sempre detto, anche nei giorni nei quali si formò ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 dicembre 2020) ?È da irresponsabili, da folli pensare di far cadereo parlare di rimpasto in tempi di pandemia. È ridicolo ipotizzare di far cadere questo esecutivo per una task force. Vogliono unadiora, con il rischio concreto di una terza ondata e proprio mentre la Bce inizia a comportarsi davvero come una Banca centrale europea. Solo in Italia in una fase così drammatica si parla di cose del genere”. Così l’esponente del M5sdi, in un colloquio con il Fatto Quotidiano in cui non risparmia critiche al leader di Italia Viva Matteo Renzi che, dice, “ha alcuni sgherri di sua fiducia anche dentro il Pd, è evidente”. “Matteo Renzi è quanto di peggio ci sia attualmente nelle nostre istituzioni, io l’ho sempre detto, anche nei giorni nei quali si formò ...

fattoquotidiano : Renzi minaccia la crisi di governo anche su El Pais. Bonafede: “Irresponsabile farlo a Consiglio Ue in corso. Vuole… - marcotravaglio : SOTTOVUOTO SPINTO È passato un altro giorno e l’Innominabile e i suoi cari non sono ancora riusciti a spiegare ai… - Linkiesta : Il #Pd da una parte non può non condividere le critiche di Matteo #Renzi, dall’altra non può criticare #Conte espli… - ErmannoKilgore : Crisi di governo, Alessandro Di Battista sta con Giuseppe Conte | L'HuffPost - Max09295648 : RT @LaVeritaWeb: Il Bullo sceglie «El País» per lanciare l'ennesimo ultimatum al premier sulla governance del Recovery fund. Giuseppi vede… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo Una crisi di governo? Ecco la soluzione del Quirinale ilGiornale.it Crisi di governo, Alessandro Di Battista sta con Giuseppe Conte

?È da irresponsabili, da folli pensare di far cadere Giuseppe Conte o parlare di rimpasto in tempi di pandemia. È ridicolo ipotizzare di far cadere questo esecutivo per una task force. Vogliono una cr ...

Accordo Ue sulle emissioni, Greenpeace: “Insufficiente a fronteggiare la crisi climatica. E il gas non può essere considerato energia pulita”

Riduzione delle emissioni nette dell’Unione europea dall’attuale 40% al 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. E’ l’accordo trovato giovedì notte dal Consiglio europeo, alla vigilia del quint ...

?È da irresponsabili, da folli pensare di far cadere Giuseppe Conte o parlare di rimpasto in tempi di pandemia. È ridicolo ipotizzare di far cadere questo esecutivo per una task force. Vogliono una cr ...Riduzione delle emissioni nette dell’Unione europea dall’attuale 40% al 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. E’ l’accordo trovato giovedì notte dal Consiglio europeo, alla vigilia del quint ...