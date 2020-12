Tampona un'auto e vola a terra: momenti di paura per un ragazzo di 16 anni (Di venerdì 11 dicembre 2020) ANCONA - momenti di paura questo pomeriggio intorno alle 17 lungo via Marconi con un ragazzo di 16 anni che ha Tamponato un'auto per poi cadere a terra. Tempestivo come sempre l'intervento di Croce ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 11 dicembre 2020) ANCONA -diquesto pomeriggio intorno alle 17 lungo via Marconi con undi 16che hato un'per poi cadere a. Tempestivo come sempre l'intervento di Croce ...

UnioneSarda : #Sardegna - #Oristano, auto tampona camion: ferite tre persone - silvia_ks : @stanzaselvaggia Milano. Bus di linea tampona auto. Qualche contuso, viene chiamato il 118 evidentemente non per po… - RedazioneLaNews : #Milano Incidente sulla A4, in auto tampona un camion fermo per il cantiere: uomo muore sul colpo - buongior1 : TAMPONA IL TIR CON L'AUTO -

Ultime Notizie dalla rete : Tampona auto Oristano, auto tampona camion: ferite tre persone L'Unione Sarda.it Con lo scooter tampona un’auto: ragazzo di 16 anni a Torrette

