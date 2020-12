Farinetti il privilegiato: per mister Eataly buffet in zona arancione alla faccia del Dpcm (Di venerdì 11 dicembre 2020) Torino, 11 dic – Il Dpcm è uguale per tutti, ma per le attività intraprese da Oscar Farinetti vale – evidentemente – un po’ di meno. Il nuovo regno di mister Eataly Succede così che a Torino il patron di Eataly ha inaugurato la sua ultima fatica imprenditoriale: parliamo di Green Pea, il supermercato ecosostenibile ad uso e consumo dell’algida aristocrazia radical chic sabauda. Tutto all’insegna del riciclo e delle energie alternative (Repubblica parla entusiasticamente «quadrotti» posti all’ingresso, che quando li calpesti «sprofondano e producono energia elettrica»). La fiera della boccuccia a c*lo di gallina estesa su cinque livelli: due ristoranti, lo stellato Casa Vicina e il pop «100 Vini e Affini», un cocktail bar all’ultimo piano «con piscina a sbalzo vista Alpi e spa». Al ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Torino, 11 dic – Ilè uguale per tutti, ma per le attività intraprese da Oscarvale – evidentemente – un po’ di meno. Il nuovo regno diSuccede così che a Torino il patron diha inaugurato la sua ultima fatica imprenditoriale: parliamo di Green Pea, il supermercato ecosostenibile ad uso e consumo dell’algida aristocrazia radical chic sabauda. Tutto all’insegna del riciclo e delle energie alternative (Repubblica parla entusiasticamente «quadrotti» posti all’ingresso, che quando li calpesti «sprofondano e producono energia elettrica»). La fiera della boccuccia a c*lo di gallina estesa su cinque livelli: due ristoranti, lo stellato Casa Vicina e il pop «100 Vini e Affini», un cocktail bar all’ultimo piano «con piscina a sbalzo vista Alpi e spa». Al ...

