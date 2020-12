Schiacciato sul bus nel marsupio della mamma: il piccolo non ce l’ha fatta (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’incidente è avvenuto un mese e mezzo fa. Il piccolo era caduto assieme alla mamma dopo una brusca frenata del bus, che aveva investito una persona. Ora la tragedia si è definitivamente compiuta. Non ce l’ha fatta il bimbo che, lo scorso 28 ottobre, era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Genova assieme a sua mamma. Troppo gravi le lesioni per il suo piccolo corpicino, provocate dal marsupio dove era stato messo. La madre, caduta a terra mentre si trovava sull’autobus, dopo che il mezzo aveva bruscamente frenato per evitare di investire una persona sulle strisce pedonali. La donna era caduta in avanti, schiacciando con il suo peso il bimbo. Un dramma, il cui ultimo atroce atto si è consumato all’ospedale Gaslini, nel capoluogo ligure. Il ... Leggi su chenews (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’incidente è avvenuto un mese e mezzo fa. Ilera caduto assieme alladopo una brusca frenata del bus, che aveva investito una persona. Ora la tragedia si è definitivamente compiuta. Non ceil bimbo che, lo scorso 28 ottobre, era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Genova assieme a sua. Troppo gravi le lesioni per il suocorpicino, provocate daldove era stato messo. La madre, caduta a terra mentre si trovava sull’autobus, dopo che il mezzo aveva bruscamente frenato per evitare di investire una persona sulle strisce pedonali. La donna era caduta in avanti, schiacciando con il suo peso il bimbo. Un dramma, il cui ultimo atroce atto si è consumato all’ospedale Gaslini, nel capoluogo ligure. Il ...

