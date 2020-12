Paolo Rossi | minuto di silenzio in Assemblea Capitolina

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma – L’, riunita in videoconferenza, si e’ aperta con undiin memoria di, venuto a mancare la scorsa notte. A proporre il raccoglimento e’ stata la presidente della commissione Politiche sociali di Roma Capitale, Agnese Catini (M5S), per “il rilievo umano del personaggio”, spiegando che “pensavo che lo avrebbe proposto il presidente della commissione Sport (il pentastellato Angelo Diario, ndr)”.

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - GiuseppeConteIT : Nell'estate del 1982 con i suoi gol ha regalato un sogno a intere generazioni. È stato il simbolo di una Nazionale… - DanSilva1914 : RT @juventusfc: Paolo Rossi, la nostra storia. - Vonrobanselberg : @BoniekZibi @InformadorVeraz E morto un dei veri giocatori del calcio, Paolo Rossi!! -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Rossi

ROMA, 10 DIC - "Paolo è stato un grande giocatore, un grande realizzatore, tutti ricordano il suo Mondiale del 1982. Abbiamo giocato tre stagioni insieme alla Juventus, dal 1982 al 1985, e abbiamo vin ...Franco Martelli Paolo Rossi lo conosceva bene, avendo lavorato per 26 anni al seguito del Club Italia, la società di calcio creata con le glorie della Nazionale Italiana, dopo aver detto addio al suo ...Dal 12 al 19 dicembre sulle reti RAI la trentunesima edizione della maratona di Fondazione Telethon. Sabato 12 dicembre, in prima serata su Rai 1, va in onda “Festa di Natale”, la serata interamente d ..."Sono dolorosamente colpito dalla prematura scomparsa di Paolo Rossi, indimenticabile protagonista dell'Italia campione del mondo di calcio nel 1982 e sempre seguito con affetto da tutti coloro che am ...Fabio Rampelli, onorevole di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera dei Deputati, ricorda Paolo Rossi, il campione del mondo scomparso a causa di un male incurabile. L'Aula omaggia l'ex ...