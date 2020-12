F1, Mattia Binotto lascia Abu Dhabi: il Team Principal della Ferrari non sta bene, esclusa la positività al Covid-19 (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’ultimo weekend del Mondiale 2020 di F1 è ormai alle porte (11-13 dicembre) e la Ferrari si appresta a chiudere una stagione avarissima di soddisfazioni, che molto probabilmente si concluderà con zero vittorie all’attivo. Il sesto posto nella classifica iridata dei costruttori è un po’ la cartina di tornasole di quest’annata per la Rossa. Ad Abu Dhabi non ci sarà Mattia Binotto a comandare le operazioni in pista. Il Team Principal del Cavallino Rampante, come riportato da Sky sport, ha deciso di far ritorno a casa per via di uno stato di salute non buono. Da questo punto di vista, è stata esclusa la positività al Covid-19. Binotto non sarà operativo neanche a Maranello, ma direttamente dal proprio domicilio per ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’ultimo weekend del Mondiale 2020 di F1 è ormai alle porte (11-13 dicembre) e lasi appresta a chiudere una stagione avarissima di soddisfazioni, che molto probabilmente si concluderà con zero vittorie all’attivo. Il sesto posto nella classifica iridata dei costruttori è un po’ la cartina di tornasole di quest’annata per la Rossa. Ad Abunon ci saràa comandare le operazioni in pista. Ildel Cavallino Rampante, come riportato da Sky sport, ha deciso di far ritorno a casa per via di uno stato di salute non buono. Da questo punto di vista, è statalaal-19.non sarà operativo neanche a Maranello, ma direttamente dal proprio domicilio per ...

