Morto Giuseppe Travaini | il “re” del panettone è rimasto vittima di un incidente stradale

È Morto in un incidente stradale Giuseppe Travaini, il "re del panettone" e dei gelati di Milano. Il proprietario della Gelateria Rossi e della Nuova Pasticceria Brianza è rimasto vittima di un incidente stradale mentre tornava dal commercialista: aveva 81 anni. Il titolo di "re del panettone" se lo era conquistato sul campo, dopo anni passati a preparare lo storico dolce natalizio ma non solo, come testimoniano le lunghe code che negli anni si sono sempre formate fuori dai suoi locali nel quartiere di Città Studi. Negli anni '70 era stato anche socio di Peck e, dopo la pensione, aveva provato a trasferirsi sulla Riviera Ligure per godersi un po' di meritato riposo ma, alla fine, l'amore per quel ...

