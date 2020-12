Ajax-Atalanta: i convocati di Gasperini. Ci sono Gomez e Gosens (Di martedì 8 dicembre 2020) Domani l’Atalanta affronta l’Ajax, in una gara decisiva per il passaggio del turno di Champions League. Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha diramato la lista dei convocati. Tornano Gosens e Gomez, quest’ultimo escluso dai convocati per la trasferta di Udine dopo la discussione avuta con l’allenatore una settimana fa. Questa la lista completa:Portieri – Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori – Toloi, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Piccini, Mojica, Depaoli, Hateboer, Ruggeri.Centrocampisti – Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Panada.Attaccanti – Lammers, Muriel, Gomez, Ilicic, Zapata. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 8 dicembre 2020) Domani l’affronta l’, in una gara decisiva per il passaggio del turno di Champions League. Il tecnico dell’, Gian Piero, ha diramato la lista dei. Tornano, quest’ultimo escluso daiper la trasferta di Udine dopo la discussione avuta con l’allenatore una settimana fa. Questa la lista completa:Portieri – Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori – Toloi, Palomino,, Romero, Djimsiti, Piccini, Mojica, Depaoli, Hateboer, Ruggeri.Centrocampisti – Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Panada.Attaccanti – Lammers, Muriel,, Ilicic, Zapata. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

