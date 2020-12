Covid, Marsilio: “Da domani anche l’Abruzzo diventa zona arancione”. Ma il governo: “Nessun via libera, deve aspettare mercoledì” (Di domenica 6 dicembre 2020) Dopo 21 giorni in zona rossa, il presidente dell’Abruzzo Marco Marsilio ha firmato un’ordinanza per far tornare la regione in zona arancione e allentare così le restrizioni per contenere il contagio da Covid-19. In una nota dello staff del presidente si legge che “il ministro Speranza è stato informato prima dell’adozione del provvedimento”. Ma fonti di governo fanno sapere che la decisione è stata presa uniteralmente dal governatore: “La cabina di regia che monitora i dati di tutte le Regioni ha riconosciuto questa anticipazione che avrebbe potuto portare alla zona arancione nella giornata di mercoledì. La scadenza dei 21 giorni è però prevista per mercoledì, non per lunedì. Quindi non c’è avallo su questa ulteriore anticipazione”. Che sia domani o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Dopo 21 giorni inrossa, il presidente delMarcoha firmato un’ordinanza per far tornare la regione inarancione e allentare così le restrizioni per contenere il contagio da-19. In una nota dello staff del presidente si legge che “il ministro Speranza è stato informato prima dell’adozione del provvedimento”. Ma fonti difanno sapere che la decisione è stata presa uniteralmente dal governatore: “La cabina di regia che monitora i dati di tutte le Regioni ha riconosciuto questa anticipazione che avrebbe potuto portare allaarancione nella giornata di mercoledì. La scadenza dei 21 giorni è però prevista per mercoledì, non per lunedì. Quindi non c’è avallo su questa ulteriore anticipazione”. Che siao ...

