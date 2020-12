Finale di Buffy: fra delusioni e riflessioni (Di sabato 5 dicembre 2020) Ci sono storie che, anche quando sembrano terminate da tempo, non possiedono un vero e proprio termine. Ecco che allora riaffiorano, come dal nulla. Ed emergono coinvolgendo un vento fresco. Sfumature nuove, che tempo addietro non erano captabili. Una delle serie televisive più famose dei primi anni di questo millennio è “Buffy l’ammazzavampiri”. Alcuni ricorderanno il Finale di Buffy tra mille dubbi e perplessità. Ebbene, è proprio per questo motivo che David Boreanaz, coprotagonista dello show, ha scelto d’esprimersi su questo dibattito. Insieme ad altri personaggi d’eccezione. Perché il Finale di Buffy è ancora oggi soggetto a critiche? “Penso che Angel fosse il ragazzo ideale per Buffy al fine d’incentrare la scena su di lei. Mentre Spike fosse più adatto a un cambio di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 5 dicembre 2020) Ci sono storie che, anche quando sembrano terminate da tempo, non possiedono un vero e proprio termine. Ecco che allora riaffiorano, come dal nulla. Ed emergono coinvolgendo un vento fresco. Sfumature nuove, che tempo addietro non erano captabili. Una delle serie televisive più famose dei primi anni di questo millennio è “l’ammazzavampiri”. Alcuni ricorderanno ilditra mille dubbi e perplessità. Ebbene, è proprio per questo motivo che David Boreanaz, coprotagonista dello show, ha scelto d’esprimersi su questo dibattito. Insieme ad altri personaggi d’eccezione. Perché ildiè ancora oggi soggetto a critiche? “Penso che Angel fosse il ragazzo ideale peral fine d’incentrare la scena su di lei. Mentre Spike fosse più adatto a un cambio di ...

MoliPietro : Finale di Buffy: fra delusioni e riflessioni - Chereztv : @isola_nino Infatti secondo me l'hanno fatto apposta a far puntate un po del cacchio per arrivare al gran finale, i… - Niniel42 : Buongiorno con quello che Buffy dice ad Angel su Spike nella season finale ? -

Ultime Notizie dalla rete : Finale Buffy Buffy apparterrà sempre ad Angel, secondo l'attore David Boreanaz Lega Nerd Buffy apparterrà sempre ad Angel, secondo l’attore David Boreanaz

David Boreanaz, che interpretava il minaccioso vampiro Angel, rivela il semplice motivo per cui crede che il suo personaggio appartenga a Buffy ...

Buffy/Angel – La Bocca dell’Inferno | Recensione

Buffy/Angel - La Bocca dell'Inferno è l'inevitabile incontro sul campo fra Buffy ed Angel nel rinnovato universo fumettistico dedicato alla amata cacciatrice ...

David Boreanaz, che interpretava il minaccioso vampiro Angel, rivela il semplice motivo per cui crede che il suo personaggio appartenga a Buffy ...Buffy/Angel - La Bocca dell'Inferno è l'inevitabile incontro sul campo fra Buffy ed Angel nel rinnovato universo fumettistico dedicato alla amata cacciatrice ...