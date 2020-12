“Mank” | quintessenza del cinema immortale | quello con un passato e un futuro

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Serena Nannelli Forma perfetta e contenuti intelligenti, il nuovo film di David Fincher è l’impeccabile espressione di un lessicotografico da età dell’oro. Per cultori della settima arte attenti all’attualità Esce oggi, su Netflix (che ha il merito di averlo prodotto concedendo massima libertà creativa), Mank di David Fisher (già regista di “Seven”, “Fight Club”, “The Social Network”), uno dei film più affascinanti dell'anno. Un’opera che non solo celebra la Hollywood dei ruggenti Anni 30, ma vi ritorna virtualmente e rende onore al dimenticato Herman Jacob Mankiewicz (un Gary Oldman da statuetta), lo sceneggiatore di “Quarto Potere” il cui nome non compare nei titoli di coda del capolavoro di Welles. Difficile pensare a qualcosa di più ricercato, forte di una confezione vintage e di contenuti pieni di rimandi sia alla storia del ...