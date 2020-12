Qual è il conto più conveniente in Europa? Banca Sella importa la startup che te lo dice (Di martedì 1 dicembre 2020) Banca Sella (foto: Gruppo Banca Sella)Dare la possibilità ai propri clienti di accedere ai conti deposito delle banche di tutti i paesi europei, per far fruttare i risparmi approfittando dei migliori tassi di interesse offerti dagli istituti vigilati dalla Bce. L’idea è di Raisin, fintech tedesca del risparmio che dal primo dicembre è in Italia grazie a una partnership con Banca Sella. L’istituto ha deciso di integrare la piattaforma nei suoi sistemi di home banking e di permettere l’attivazione di conti deposito offerti da operatori terzi, una novità assoluta in Italia. “Partiremo con Banca Sistema, ma già nella prima parte dell’anno vorremmo avere il giusto mix tra banche italiane ed europee”, spiega Luca Ferrarese, Head of Retail & Affluent ... Leggi su wired (Di martedì 1 dicembre 2020)(foto: Gruppo)Dare la possibilità ai propri clienti di accedere ai conti deposito delle banche di tutti i paesi europei, per far fruttare i risparmi approfittando dei migliori tassi di interesse offerti dagli istituti vigilati dalla Bce. L’idea è di Raisin, fintech tedesca del risparmio che dal primombre è in Italia grazie a una partnership con. L’istituto ha deciso di integrare la piattaforma nei suoi sistemi di home banking e di permettere l’attivazione di conti deposito offerti da operatori terzi, una novità assoluta in Italia. “Partiremo conSistema, ma già nella prima parte dell’anno vorremmo avere il giusto mix tra banche italiane ed europee”, spiega Luca Ferrarese, Head of Retail & Affluent ...

