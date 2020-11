Zelletta e Gregoraci: i loro commenti notturni su Pretelli lasciano tutti a bocca aperta (Di lunedì 30 novembre 2020) Elisabetta Gregoraci ha stupito tutti quando – allo scoccare del 76esimo giorno all’interno della Casa del Grande Fratello Vip – si è ritrovata a commentare le doti di un Andrea Zelletta in mutande paragonandole a quelle di Pierpaolo Pretelli. “Niente di che”, ha commentato ironicamente la Gregoraci alludendo a Zelletta, “Pierpaolo batte tutti”. L’ex Mrs. Briatore ha trovato l’appoggio scherzoso dell’amico che ha replicato: “Io c’ho il trucco, c’ho le p**e grosse, Pierpaolo c’ha un bel..” Elisabetta Gregoraci, che la prossima settimana dovrebbe ritirarsi dal Grande Fratello Vip allo scoccare del prolungamento del gioco, si è così lasciata andare a commenti da camerata fra lo stupore di tutti, Dayane e Rosalinda in ... Leggi su biccy (Di lunedì 30 novembre 2020) Elisabettaha stupitoquando – allo scoccare del 76esimo giorno all’interno della Casa del Grande Fratello Vip – si è ritrovata a commentare le doti di un Andreain mutande paragonandole a quelle di Pierpaolo. “Niente di che”, ha commentato ironicamente laalludendo a, “Pierpaolo batte”. L’ex Mrs. Briatore ha trovato l’appoggio scherzoso dell’amico che ha replicato: “Io c’ho il trucco, c’ho le p**e grosse, Pierpaolo c’ha un bel..” Elisabetta, che la prossima settimana dovrebbe ritirarsi dal Grande Fratello Vip allo scoccare del prolungamento del gioco, si è così lasciata andare ada camerata fra lo stupore di, Dayane e Rosalinda in ...

