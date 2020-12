Contagi in Classe, a Salerno Chiudono Scuole Dell’Infanzia e Asili Nido (Di lunedì 30 novembre 2020) Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, firma un’ordinanza che farà chiudere le Scuole Dell’Infanzia e gli Asili Nido fino al 7 dicembre. Il Comune spiega che la scelta “nasce da una valutazione oggettiva dell’andamento pandemico”. Aggiunge che è stata attuata “al fine di uniformare la data di ripresa della scuola in presenza a quella disposta con Leggi su youreduaction (Di lunedì 30 novembre 2020) Vincenzo Napoli, sindaco di, firma un’ordinanza che farà chiudere lee glifino al 7 dicembre. Il Comune spiega che la scelta “nasce da una valutazione oggettiva dell’andamento pandemico”. Aggiunge che è stata attuata “al fine di uniformare la data di ripresa della scuola in presenza a quella disposta con

francesco201423 : RT @carlaruocco1: «Io sono sempre per la scuola aperte. I dati mostrano che i contagi non avvengono negli istituti. Sarebbe auspicabile rip… - _marlene1265 : RT @carlaruocco1: «Io sono sempre per la scuola aperte. I dati mostrano che i contagi non avvengono negli istituti. Sarebbe auspicabile rip… - carlaruocco1 : «Io sono sempre per la scuola aperte. I dati mostrano che i contagi non avvengono negli istituti. Sarebbe auspicabi… - FranciNiccheri : @prato_mauro Prima che le superiori andassero in DAD, i rappresentanti di classe e di istituto della mia scuola si… - zazoomblog : Scuole in Calabria il Timore dei Pediatri: Rischio di Contagi Fuori Controllo se si Torna in Classe Prima di Natale… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi Classe HTTP/1.1 Server Too Busy