Zamorano | “Il Sassuolo è favorito per lo scudetto”

Ivan Zamorano, ex storico attaccante dell'Inter e del Cile, ha rilasciato una lunga intervista sul calcio italiano a Libero soffermandosi su chi, per lui, siano le favorite per la corsa Scudetto. A sorpresa, l'ex bomber ha eletto la rivale odierna dei nerazzurri: il Sassuolo. "Il favorito per lo scudetto? Il Sassuolo!", ha detto senza dubbi Zamorano. "Penso sia la squadra che gioca meglio anche se ovviamente come organico Juventus e Inter sono le più forti, ma è un campionato pieno di sorprese". Poi parlando dell'Inter: "Sanchez è perfetto per il gioco di Conte e può giocare anche insieme a Lukaku e ..."

