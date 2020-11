Marotta: “Siamo in grande difficoltà, un risultato positivo aiuterebbe a risolvere i problemi” (Di sabato 28 novembre 2020) L’ad dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato prima della sfida contro il Sassuolo ai microfoni di Sky Sport: “Dobbiamo giocare sempre per vincere. Siamo in un momento di grande difficoltà: serve convinzione dei propri mezzi e facendo squadra dentro e fuori. Un risultato positivo aiuterebbe a risolvere le problematiche.Non voglio cercare alibi, ma questa stagione è molto difficile e anomala per gli impegni ravvicinati e lo stress delle tante competizioni. Una cosa è la Champions, un’altra il campionato: e ci sono tante squadra vicine. Siamo a 30 giornate dalla fine, è azzardato dare giudizi oggi. Le prestazioni devono essere convincenti, ma Conte sta facendo una buona opera.Troppi gol subiti? L’anno scorso siamo stati la seconda miglior difesa, oggi siamo il miglior ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 28 novembre 2020) L’ad dell’Inter, Beppe, ha parlato prima della sfida contro il Sassuolo ai microfoni di Sky Sport: “Dobbiamo giocare sempre per vincere. Siamo in un momento di: serve convinzione dei propri mezzi e facendo squadra dentro e fuori. Unle problematiche.Non voglio cercare alibi, ma questa stagione è molto difficile e anomala per gli impegni ravvicinati e lo stress delle tante competizioni. Una cosa è la Champions, un’altra il campionato: e ci sono tante squadra vicine. Siamo a 30 giornate dalla fine, è azzardato dare giudizi oggi. Le prestazioni devono essere convincenti, ma Conte sta facendo una buona opera.Troppi gol subiti? L’anno scorso siamo stati la seconda miglior difesa, oggi siamo il miglior ...

Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Marotta: 'Questa stagione è veramente anomala, con tanti impegni ravvicinati. E infatti una cosa è la Champions, un'altra… - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Marotta: 'Siamo in un momento di grande difficoltà. E si supera con la convinzione dei propri mezzi, facendo squadra in ca… - napolista : #Marotta: “#Eriksen? E stata un’operazione di mercato che non si è rivelata funzionale” A Sky: “Siamo in un momento… - diegocecati : RT @Vatenerazzurro1: Marotta ieri, nella sua relazione, ha parlato anche della miglior difesa,la retroguardia che quest’anno subisce pratic… - InterClubIndia : RT @marifcinter: Marotta: 'Questa stagione è veramente anomala, con tanti impegni ravvicinati. E infatti una cosa è la Champions, un'altra… -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta “Siamo Partite rinviate Serie A, Marotta: «Campionato falsato. Hanno sbagliato» Corriere della Sera