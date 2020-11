Assembramenti a Napoli per salutare Maradona. Esplode la polemica (Di venerdì 27 novembre 2020) Francesca Galici galleryCaos a Napoli Il governo pensa di istituire il coprifuoco anche a Natale per contenere i contagi ma intanto a Napoli per Maradona salta la zona rossa: Assembramenti giorno e notte e abbracci per la strada Maradona è per Napoli quello che un figlio è per una madre. Non era nato a Napoli, e nemmeno in Italia, ma in quella città ha trovato la sua seconda casa nel 1984. Maradona per i napoletani ha personificato Napoli, le sue caratteristiche distintive, le sue bellezze e le sue imperfezioni: Maradona è diventato Napoli. È stato amore a prima vista, un sentimento corrisposto che non si è mai spento, nonostante i nonostante che potevano strappare per sempre ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 27 novembre 2020) Francesca Galici galleryCaos aIl governo pensa di istituire il coprifuoco anche a Natale per contenere i contagi ma intanto apersalta la zona rossa:giorno e notte e abbracci per la stradaè perquello che un figlio è per una madre. Non era nato a, e nemmeno in Italia, ma in quella città ha trovato la sua seconda casa nel 1984.per i napoletani ha personificato, le sue caratteristiche distintive, le sue bellezze e le sue imperfezioni:è diventato. È stato amore a prima vista, un sentimento corrisposto che non si è mai spento, nonostante i nonostante che potevano strappare per sempre ...

