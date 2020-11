Giulio Raselli attacca i vip del GF | “Si venderebbe per uno scoop”

Leggi su chenews

(Di venerdì 27 novembre 2020) L’ex tronista di Uomini e Donne,, spara a zero su due concorrenti del Grande Fratello Vip: “Uno è falso, l’altra siper una copertina”. Foto FacebookOspite a Casa Chi, la trasmissione che va in onda sulle pagine social Chi Magazine, oggiha parlato anche del Grande Fratello Vip e in particolare di due concorrenti che lui dice avere avuto modo di conoscere. L’ex corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne ha dichiarato che gli sarebbe piaciuto partecipare al GF Vip anche se per qualche motivo, che non ha specificato, non è stato possibile. Non potendo essere nella casa più spiata d’Italia come concorrente, ha pensato bene di provare a fare l’opinionista e dire la sua su due vipponi di Alfonso Signorini. I due Vip in questione sono entrambi ...