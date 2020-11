Donne accoltellate a Lugano, l’arrestata era radicalizzata e voleva unirsi all’Isis (Di giovedì 26 novembre 2020) Lugano, 26 nov – La 28enne ticinese responsabile dell’accoltellamento di due Donne al grande magazzino Manor, a Lugano, era convertita all’Islam, radicalizzata e tenuta – evidentemente non abbastanza – sotto la lente d’ingrandimento delle intelligence di mezza Europa. Da Lugano alla Siria Confermata quindi la pista dell’estremismo islamico seguita fin da subito dagli inquirenti: la donna, residente a Vezia e di padre italiano, risulta sposata ad un cittadino afgano – sul quale la polizia elvetica sta cercando di sapere di più – che aveva lasciato il Canton Ticino nel 2015, per non farvi più ritorno. Nel 2017 la polizia federale in collaborazione con le agenzie di intelligence europee aveva aperto un fascicolo per indagare sulla giovane, dopo che questa aveva tentato di entrare in Siria, nei territori ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 26 novembre 2020), 26 nov – La 28enne ticinese responsabile dell’accoltellamento di dueal grande magazzino Manor, a, era convertita all’Islam,e tenuta – evidentemente non abbastanza – sotto la lente d’ingrandimento delle intelligence di mezza Europa. Daalla Siria Confermata quindi la pista dell’estremismo islamico seguita fin da subito dagli inquirenti: la donna, residente a Vezia e di padre italiano, risulta sposata ad un cittadino afgano – sul quale la polizia elvetica sta cercando di sapere di più – che aveva lasciato il Canton Ticino nel 2015, per non farvi più ritorno. Nel 2017 la polizia federale in collaborazione con le agenzie di intelligence europee aveva aperto un fascicolo per indagare sulla giovane, dopo che questa aveva tentato di entrare in Siria, nei territori ...

