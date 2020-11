Maradona, pensavamo fossi immortale ma in realtà eri un dio (Di mercoledì 25 novembre 2020) di Luigi Di Maso, Matteo Munno, Claudio Pellecchia, Marco Munno, Armando Fico e Valerio Savaiano È sempre stata aperta la discussione su cosa avrebbe potuto fare Diego Armando Maradona senza le abitudini devastanti che lo hanno accompagnato fuori dal campo. Ma come si può immaginare qualcosa di meglio a uno che calcisticamente parlando ha rappresentato il meglio in assoluto? La sua mano torna a ricongiungersi col proprietario autentico, Dios. Maledetto 25 novembre, prima Best e oggi Maradona. Mentre stiamo scrivendo l’Argentina ha confermato tre giorni di lutto nazionale mentre Napoli piange, ma lo sappiamo: non durerà tre giorni, bensì la durata dell’esistenza di ogni argentino. Quando cresci e inizi a tirare calci a qualcosa, non necessariamente un pallone, capita che un adulto col sorriso tra i denti ti dica: “E che vuoi fare a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) di Luigi Di Maso, Matteo Munno, Claudio Pellecchia, Marco Munno, Armando Fico e Valerio Savaiano È sempre stata aperta la discussione su cosa avrebbe potuto fare Diego Armandosenza le abitudini devastanti che lo hanno accompagnato fuori dal campo. Ma come si può immaginare qualcosa di meglio a uno che calcisticamente parlando ha rappresentato il meglio in assoluto? La sua mano torna a ricongiungersi col proprietario autentico, Dios. Maledetto 25 novembre, prima Best e oggi. Mentre stiamo scrivendo l’Argentina ha confermato tre giorni di lutto nazionale mentre Napoli piange, ma lo sappiamo: non durerà tre giorni, bensì la durata dell’esistenza di ogni argentino. Quando cresci e inizi a tirare calci a qualcosa, non necessariamente un pallone, capita che un adulto col sorriso tra i denti ti dica: “E che vuoi fare a ...

clikservernet : Maradona, pensavamo fossi immortale ma in realtà eri un dio - Noovyis : (Maradona, pensavamo fossi immortale ma in realtà eri un dio) Playhitmusic - - ilfattoblog : ADDIO #MARADONA 'Esiste qualcuno che non conosce e non conoscerà Diego Armando Maradona?' @CrampiSportivi - Alessia69406712 : Pensavamo fosse Covid-19 e invece no. Operazione alla testa. Pensavamo fosse il momento e invece no. Sei riuscito a… - frcangi : Pensavamo almeno tu l‘avessi scampata in questo anno tremendo per tutti ma invece e‘ stato solo un fuoco di paglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona pensavamo Maradona, pensavamo fossi immortale ma in realtà eri un dio Il Fatto Quotidiano Bruno Giordano: "Vi racconto il mio Diego Armando Maradona"

Il presidente del Napoli ha annunciato al mondo pallonaro l’acquisto del grande Maradona, per una cifra astronomica. I napoletani sentono che i tempi stanno cambiando e che una nuova stagione, portatr ...

Maradona, Franco Zuccalà e i 60 anni del Pibe de Oro: "Noi privilegiati che abbiamo visto..." | Scarica la pagina

Diego Armando Maradona aveva compiuto 60 anni meno di un mese fa , per l'esattezza il 30 ottobre . Il Corriere quel giorno aveva dedicato al ...

Il presidente del Napoli ha annunciato al mondo pallonaro l’acquisto del grande Maradona, per una cifra astronomica. I napoletani sentono che i tempi stanno cambiando e che una nuova stagione, portatr ...Diego Armando Maradona aveva compiuto 60 anni meno di un mese fa , per l'esattezza il 30 ottobre . Il Corriere quel giorno aveva dedicato al ...