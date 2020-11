Istat | le donne sono le più colpite dalla crisi | 470 mila occupate in meno

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 24 novembre 2020) Lasta colpendo tutti ma, a quanto pare, non con la stessa intensità. Come ha sottolineato il presidente dell’, Gian Carlo Blangiardo, intervenuto in audizione sulla manovra presso le Commissioni bilanci di Camera e Senato, Il Sud e i giovaniquelli più interessanti negativamente dagli effetti della“ma questa voltastate soprattutto le, maggiormente impiegate nei servizi (il settore più colpito con 809occupati inrispetto al secondo trimestre 2019) e in lavori precari, a subire gli effetti maggiori”. “Nel secondo trimestre del 2020”, infatti, “si contano 470inrispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (323...