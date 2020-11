Inter-Torino, Conte: “Non abbiamo il furore agonistico dello scorso anno” (Di domenica 22 novembre 2020) “Da parte nostra l’approccio non è stato dei migliori, dovevamo essere più feroci e determinati. C’è stato poco furore agonistico nella prima parte, mentre nell’ultima mezz’ora abbiamo dimostrato che c’è qualcosa di importante anche a livello caratteriale. Io devo essere bravo a tirarlo fuori. Dobbiamo lavorare e alzare il livello di attenzione: da questo punto di vista abbiamo perso qualcosa rispetto allo scorso fine di stagione. Oltre alla testa e il cuore bisogna metterci le game. Che la partita di oggi ci serva da lezione per il futuro”. Lo ha detto Antonio Conte, tecnico dell’Inter, dopo la vittoria contro il Torino per 4-2. L’allenatore salentino analizza senza mezzi termini i primi 60 minuti: “Non siamo riusciti a vincere ... Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) “Da parte nostra l’approccio non è stato dei migliori, dovevamo essere più feroci e determinati. C’è stato poconella prima parte, mentre nell’ultima mezz’oradimostrato che c’è qualcosa di importante anche a livello caratteriale. Io devo essere bravo a tirarlo fuori. Dobbiamo lavorare e alzare il livello di attenzione: da questo punto di vistaperso qualcosa rispetto allofine di stagione. Oltre alla testa e il cuore bisogna metterci le game. Che la partita di oggi ci serva da lezione per il futuro”. Lo ha detto Antonio, tecnico dell’, dopo la vittoria contro ilper 4-2. L’allenatore salentino analizza senza mezzi termini i primi 60 minuti:siamo riusciti a vincere ...

