Borussia Dortmund, Haaland non ci sta: " Se Favre non mi avesse sostituito avrei fatto più di 4 gol"

Potevo fare più gol. Queste le parole di Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund intervenuto nel post gara di Bundesliga che ha visto trionfare la sua squadra per 5-0 contro l'Hertha Berlino. Nonostante abbia appena vinto il Golden Boy 2020 e abbia siglato addirittura quattro reti, il norvegese non si sente per nulla soddisfatto di quanto ottenuto e vuole dimostrare a tutti quanto sia grande la sua fame di gol e vittorie. Ai microfoni di ESPN, il giovane centravanti ha parlato così della sua prestazione: "Ad essere sincero, dopo la partita, Favre mi ha chiesto quanti gol avessi segnato. Mi ha chiesto: 'Ne hai segnato tre?'. E io gli ho risposto: 'No, quattro. Solo quattro perché mi hai sostituito'".

