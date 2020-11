INTERVISTA – Matteo Viola: “Vorrei regalarmi le ultime soddisfazioni in carriera” (Di sabato 21 novembre 2020) Classe 1987, 3 Challenger e 14 Itf in bacheca, un’esperienza da veterano e un entusiasmo da promessa. Questi sono i numeri di Matteo Viola, al culmine della propria maturità tennistica. Il direttore Alessandro Nizegorodcew ha INTERVISTAto il nativo di Mestre, al fine di far sì che potesse esporre le proprie considerazioni in merito alla tormentata stagione sportiva 2021. Viola ha offerto dei commenti sulla propria carriera, per poi illustrare obiettivi a breve e lungo termine, raccontando inoltre impressioni sui giovani talenti del circuito professionistico. Il tennista veneto ha raccontato il percorso concernente l’annata 2021, fortemente condizionata da un lungo stop dettato dalle restrizioni anti-Coronavirus, ma non esente da soddisfazioni personali: “Questa è stata un’annata molto particolare. Io ... Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Classe 1987, 3 Challenger e 14 Itf in bacheca, un’esperienza da veterano e un entusiasmo da promessa. Questi sono i numeri di, al culmine della propria maturità tennistica. Il direttore Alessandro Nizegorodcew hato il nativo di Mestre, al fine di far sì che potesse esporre le proprie considerazioni in merito alla tormentata stagione sportiva 2021.ha offerto dei commenti sulla propria carriera, per poi illustrare obiettivi a breve e lungo termine, raccontando inoltre impressioni sui giovani talenti del circuito professionistico. Il tennista veneto ha raccontato il percorso concernente l’annata 2021, fortemente condizionata da un lungo stop dettato dalle restrizioni anti-Coronavirus, ma non esente dapersonali: “Questa è stata un’annata molto particolare. Io ...

Tommasolabate : Per @7Corriere in edicola oggi col @Corriere ho intervistato Matteo Renzi. L’intervista contiene particolari inedit… - PdF_Rass_Stampa : RT @PopoloDFamiglia: Intervista a Nicola di Matteo, coordinatore del Popolo della #Famiglia e organizzatore del Family Day 2016 https://t.c… - PopoloDFamiglia : Intervista a Nicola di Matteo, coordinatore del Popolo della #Famiglia e organizzatore del Family Day 2016 - nonmiscrivere8 : RT @Tommasolabate: Per @7Corriere in edicola oggi col @Corriere ho intervistato Matteo Renzi. L’intervista contiene particolari inediti sul… - SimoAmbrosetti : @Matteo__Neri @lucianocapone Beh ovvio, chi lo intervista più altrimenti -

Ultime Notizie dalla rete : INTERVISTA Matteo INTERVISTA - Matteo Viola: "Volgio regalarmi le ultime soddisfazioni in carriera" Sportface.it INTERVISTA – Matteo Viola: “Vorrei regalarmi le ultime soddisfazioni in carriera”

Questi sono i numeri di Matteo Viola, al culmine della propria maturità tennistica ... secondo me può rendere su ogni superficie e potrebbe essere una futura stella”. L’intervista video integrale, ...

La crisi nel Tigray e i rischi di guerra civile in Etiopia. Intervista a Jean Leonard Touadi

La programmazione di Venerdì 20 Novembre 2020 Palinsesto. 05:25 Maestri, a cura di Vittorio Emiliani e Michele Lembo; 05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri; 06:00 No ...

Questi sono i numeri di Matteo Viola, al culmine della propria maturità tennistica ... secondo me può rendere su ogni superficie e potrebbe essere una futura stella”. L’intervista video integrale, ...La programmazione di Venerdì 20 Novembre 2020 Palinsesto. 05:25 Maestri, a cura di Vittorio Emiliani e Michele Lembo; 05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri; 06:00 No ...