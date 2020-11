Coronavirus: rinvio scadenze fiscali in dl ristori quater, incognita applicazione per aree (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Lo scostamento che verrà votato stasera in Cdm -al momento l'asticella è ferma a 8 miliardi- servirà a finanziare il dl ristori quater, da mettere nero su bianco appena il Parlamento avrà dato il via libera allo scostamento deciso stasera dal Consiglio dei ministri. E' nel quater che il governo inserirà il grosso del rinvio delle scadenze fiscali: acconti Irpef, Irap e Ires di fine novembre, ma anche i contributi previdenziali e le ritenute fiscali dei dipendenti di metà dicembre e l'acconto Iva del 27 dicembre. Non solo. Nel decreto che dovrebbe ottenere il disco verde del Cdm già i primi di dicembre potrebbero trovare spazio anche il saldo e stralcio e il rinvio del pagamento delle rate della rottamazione ter. Altra ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Lo scostamento che verrà votato stasera in Cdm -al momento l'asticella è ferma a 8 miliardi- servirà a finanziare il dl, da mettere nero su bianco appena il Parlamento avrà dato il via libera allo scostamento deciso stasera dal Consiglio dei ministri. E' nelche il governo inserirà il grosso deldelle: acconti Irpef, Irap e Ires di fine novembre, ma anche i contributi previdenziali e le ritenutedei dipendenti di metà dicembre e l'acconto Iva del 27 dicembre. Non solo. Nel decreto che dovrebbe ottenere il disco verde del Cdm già i primi di dicembre potrebbero trovare spazio anche il saldo e stralcio e ildel pagamento delle rate della rottamazione ter. Altra ...

