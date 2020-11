Coronavirus: la Francia “fuori dal tunnel”, “superato il picco della seconda ondata” (Di venerdì 20 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 20 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Francia Covid Francia, più pazienti ricoverati che in prima ondata Adnkronos In Cina un milione di persone trattate con vaccini sperimentali, Francia vede l'uscita dal tunnel

Covid, diretta dal mondo con gli Usa che restano davanti a tutti gli altri paesi come numero di contagi e morti. Sono diventati 56.898.415 i casi di coronavirus, con 1.360.381 di decessi accertati a..

Francia: Agenzia sanitaria, superato picco seconda ondata di coronavirus

Parigi, 20 nov 09:55 - (Agenzia Nova) - In Francia è stato superato il picco della seconda ondata di coronavirus. Lo ha reso noto l'agenzia sanitaria Santé Publique France in un comunicato in cui è ...

