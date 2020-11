"Attore comico, ti sei preso una cotta per lui?". Terremoto a Ballando: il grande ex umilia Giovanni Ciacci (Di mercoledì 18 novembre 2020) Volano gli stracci a Ballando con le Stelle. O meglio, contro Ballando. Ad aprire il fuoco contro lo show di Milly Carlucci è un grande ex, ovvero Giovanni Ciacci, che si concede in una lunga e polemica intervista a Novella 2000. Nel mirino dello stylist ci finisce il contestatissimo giurato Guillermo Mariotto, che viene accusato di dare giudizi un poco campati in aria ai concorrenti di quest'ultima edizione del programma di Rai. "Sembra più un Attore comico che un commissario di giuria. Dà voti senza senso. Ed è sgarbato con tutti", taglia cortissimo Ciacci. Dunque, quando gli chiedono esempi concreti sui voti che contesta, li propone senza esitare: "Prenda Costantino Della Gherardesca: non ha mai ballato in pista e gli dà dieci". Difficile dargli ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Volano gli stracci acon le Stelle. O meglio, contro. Ad aprire il fuoco contro lo show di Milly Carlucci è unex, ovvero, che si concede in una lunga e polemica intervista a Novella 2000. Nel mirino dello stylist ci finisce il contestatissimo giurato Guillermo Mariotto, che viene accusato di dare giudizi un poco campati in aria ai concorrenti di quest'ultima edizione del programma di Rai. "Sembra più unche un commissario di giuria. Dà voti senza senso. Ed è sgarbato con tutti", taglia cortissimo. Dunque, quando gli chiedono esempi concreti sui voti che contesta, li propone senza esitare: "Prenda Costantino Della Gherardesca: non ha mai ballato in pista e gli dà dieci". Difficile dargli ...

WeCinema : Come non amare #CarloVerdone? Compie oggi 70 anni l'attore e regista romano. Il suo essere comico, seppur con una v… - Momo87Zar : @BritishFootball Un famoso attore e comico Ghanese. Che si improvvisa anche commentatore. È tutto nella norma, è di… - CinemApp_Cinema : Come non amare #CarloVerdone? Compie oggi 70 anni l'attore e regista romano. Il suo essere comico, seppur con una v… - laurafattore : RT @RadiocorriereTv: L'attore, comico e doppiatore, dal #17novembre in 2^ serata, è su @RaiDue con #VoiceAnatomy: «Se non la sai usare bene… - mik_elab : RT @WeCinema: Come non amare #CarloVerdone? Compie oggi 70 anni l'attore e regista romano. Il suo essere comico, seppur con una vena malinc… -

Ultime Notizie dalla rete : Attore comico Ballando, Guillermo Mariotto attaccato da Giovanni Ciacci: “Attore comico” Lanostratv Ballando, Guillermo Mariotto attaccato da Giovanni Ciacci: “Attore comico”

Giovanni Ciacci contro Guillermo Mariotto di Ballando con le stelle: "Attore comico" Oggi Giovanni Ciacci ha rilasciato una lunga intervista a Armando ...

Cosa significa essere genitori? Ve lo spiega la The Pozzolis Family nella graphic novel 'Voglio!

Arriva in tutte le librerie Voglio!, la graphic novel edita da BeccoGiallo con cui The Pozzolis Family - la famiglia comica del web idolo dei genitori - proverà a rispondere alla domanda più temuta da ...

Giovanni Ciacci contro Guillermo Mariotto di Ballando con le stelle: "Attore comico" Oggi Giovanni Ciacci ha rilasciato una lunga intervista a Armando ...Arriva in tutte le librerie Voglio!, la graphic novel edita da BeccoGiallo con cui The Pozzolis Family - la famiglia comica del web idolo dei genitori - proverà a rispondere alla domanda più temuta da ...