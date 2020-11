Speranza: “Vaccinazione su larga scala da primavera. I 21 parametri indispensabili per evitare il lockdown totale” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Speranza a ‘Cartabianca’: “Non sarà un Natale come gli altri. Alle Regioni dico che non dobbiamo avere fretta. Massima prudenza”. ROMA – Nessun cambio di strategia nonostante il pressing delle Regioni. Ai microfoni di Cartabianca, il ministro Speranza ha confermato i 21 parametri: “Avere più indicatori significa valutare una fotografia molto più ampia – ha detto il titolare del Dicastero della Salute, riportato dall’Ansa – sono parametri che usiamo da maggio e ci hanno aiutato. Il dialogo con i governatori è sempre aperto e noi non dobbiamo cambiare“. Speranza alle Regioni: “Sono per la massima prudenza” Nel prossimo incontro Stato-Regioni il ministro Speranza è pronto a ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 18 novembre 2020)a ‘Cartabianca’: “Non sarà un Natale come gli altri. Alle Regioni dico che non dobbiamo avere fretta. Massima prudenza”. ROMA – Nessun cambio di strategia nonostante il pressing delle Regioni. Ai microfoni di Cartabianca, il ministroha confermato i 21: “Avere più indicatori significa valutare una fotografia molto più ampia – ha detto il titolare del Dicastero della Salute, riportato dall’Ansa – sonoche usiamo da maggio e ci hanno aiutato. Il dialogo con i governatori è sempre aperto e noi non dobbiamo cambiare“.alle Regioni: “Sono per la massima prudenza” Nel prossimo incontro Stato-Regioni il ministroè pronto a ...

