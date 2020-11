Miozzo (CTS): “Natale con amici? Dobbiamo ridurre le nostre aspettative” (Di martedì 17 novembre 2020) “Abbiamo davanti una maratona che non si concluderà il 25 dicembre, ma molto più avanti. Se tutti insieme spegnessimo un po’ le luci delle aspettative, saremmo di grande aiuto al sistema e a quanti sperano di far ripartire la vita economica e sociale del Paese per quella data”. Lo ha affermato Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in merito all’emergenza Covid-19 che sta travolgendo l’Italia. Le nuove misure “sembra che stiano dando qualche risultato – ha sottolineato in un’intervista al Corriere della Sera -. I dati però devono essere letti in una sequenza temporale più ampia delle ultime 24 ore. Se saremo rigorosi con noi stessi saremo di grande aiuto per eliminare al più presto i limiti alle nostre libertà“. E sulla didattica a ... Leggi su sportface (Di martedì 17 novembre 2020) “Abbiamo davanti una maratona che non si concluderà il 25 dicembre, ma molto più avanti. Se tutti insieme spegnessimo un po’ le luci delle aspettative, saremmo di grande aiuto al sistema e a quanti sperano di far ripartire la vita economica e sociale del Paese per quella data”. Lo ha affermato Agostino, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in merito all’emergenza Covid-19 che sta travolgendo l’Italia. Le nuove misure “sembra che stiano dando qualche risultato – ha sottolineato in un’intervista al Corriere della Sera -. I dati però devono essere letti in una sequenza temporale più ampia delle ultime 24 ore. Se saremo rigorosi con noi stessi saremo di grande aiuto per eliminare al più presto i limiti allelibertà“. E sulla didattica a ...

