Lockdown, il virologo Galli: «Se i contagi non calano bisognerà chiudere tutto» (Di martedì 17 novembre 2020) «Ciò che succederà nei prossimi 15 giorni, in termini di ricoveri e sofferenza degli ospedali, è inevitabile. I segnali di flessione dei contagi ci sono, flebili. Ma gli... Leggi su ilmattino (Di martedì 17 novembre 2020) «Ciò che succederà nei prossimi 15 giorni, in termini di ricoveri e sofferenza degli ospedali, è inevitabile. I segnali di flessione deici sono, flebili. Ma gli...

borghi_claudio : NON sono un medico né un virologo. Mi limito a leggere dati. Qui ci sono i risultati di approcci totalmente diversi… - Notiziedi_it : Lockdown, il virologo Galli: «Se i contagi non calano bisognerà chiudere tutto» - pigiatasti : RT @pigiatasti: Sto lockdown ci sta trasformando in esibizionisti o voyeur. O tutti e due. Insomma a metà tra un virologo e la Stasi. - infoitinterno : Lockdown, il virologo Galli: «Se i contagi non calano bisognerà chiudere tutto» - MiTomorrow : Il virologo Pregliasco fa il punto della situazione epidemiologica in un'intervista esclusiva per Mi-Tomorrow ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown virologo Lockdown, il virologo Galli: «Se i contagi non calano bisognerà chiudere tutto» Il Messaggero Coronavirus, Crisanti: “Immorale riaprire tutto a Natale”

Secondo Crisanti, dopo tutto quello che si è fatto per arginare la pandemia di coronavirus, sarebbe immorale riaprire tutto a Natale.

lockdown virologo

... infatti, il virologo vede una situazione del tutto ' sovrapponibile a quella di marzo '. Se proviamo a tornare indietro con la memoria alla scorsa primavera, ricorderemo che nonostante il lockdown ...

Secondo Crisanti, dopo tutto quello che si è fatto per arginare la pandemia di coronavirus, sarebbe immorale riaprire tutto a Natale.... infatti, il virologo vede una situazione del tutto ' sovrapponibile a quella di marzo '. Se proviamo a tornare indietro con la memoria alla scorsa primavera, ricorderemo che nonostante il lockdown ...