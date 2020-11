Serie C – Girone C, il derby pugliese va al Foggia: prima sconfitta in campionato per il Bari. La classifica aggiornata (Di domenica 1 novembre 2020) Foggia-Bari termina 1-0.Vittoria di misura dei padroni di casa del Foggia che si impongono sul Bari per una rete a zero nel derby pugliese di oggi pomeriggio. Il gol vittoria per i Satanelli porta la firma di Curcio, che al 41' del primo tempo mette a segno il penalty concesso dal direttore di gara per atterramento dello stesso attaccante in area barese. Di seguito, i risultati delle gare del Girone C di Serie C giocate oggi.Serie C – Girone C: Foggia-Bari interrota per blackout, “Zaccheria” al buioTernana-Catanzaro 5-1Casertana-Turris 2-4Potenza-Cavese 4-4LA classificaTernana 18Teramo 17Bari 14Avellino 14Turris 14Juve Stabia ... Leggi su mediagol (Di domenica 1 novembre 2020)termina 1-0.Vittoria di misura dei padroni di casa delche si impongono sulper una rete a zero neldi oggi pomeriggio. Il gol vittoria per i Satanelli porta la firma di Curcio, che al 41' del primo tempo mette a segno il penalty concesso dal direttore di gara per atterramento dello stesso attaccante in area barese. Di seguito, i risultati delle gare delC diC giocate oggi.C –C:interrota per blackout, “Zaccheria” al buioTernana-Catanzaro 5-1Casertana-Turris 2-4Potenza-Cavese 4-4LATernana 18Teramo 1714Avellino 14Turris 14Juve Stabia ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone Serie C – Girone C: Foggia-Bari interrota per blackout, “Zaccheria” al buio Mediagol.it Serie C: il Bari perde 1-0 a Foggia

FRANCESCO LOIACONO - Nell’ottava giornata di andata del girone C di Serie C il Bari perde 1-0 a Foggia. Nel primo tempo i biancorossi vanno vicini al gol con Antenucci. La squadra di Marco Marchionni ...

Pistoiese, 1-0 per l'Albinoleffe a Gorgonzola

Terza sconfitta consecutiva per la squadra allenata da Niccolò Frustalupi: decide nel finale Manconi. La panchina arancione scricchiola ...

