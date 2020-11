Pagelle Udinese-Milan 1-2 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 1 novembre 2020) Lee idi1-2, match della sesta giornata di. Ritmi bassi, poche occasioni e un solo gol nel primo tempo. Al 18′ è Ibrahimovic a fabbricare l’assist perfetto per il destro vincente di Kessié che non lascia scampo a Musso. Nella ripresa però l’ottimo avvio dell’coglie di sorpresa il. E al 48′ De Paul sigla l’1-1 su rigore dopo il fallo in area di Romagnoli su Pussetto. Ma nel finale è il solito Zlatan Ibrahimovic a decidere la vittoria. Sugli sviluppi di un cross dalla destra, Becao sbaglia il rinvio e Ibrahimovic ne approfitta con una rovesciata che beffa Musso. Le...