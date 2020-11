Non è il virus a chiudere l'Italia. È solo Conte con i suoi errori (Di domenica 1 novembre 2020) Se l'Italia dpcm dopo dpcm si chiude sempre di più con un lockdown progressivo e sfibrante, la colpa non È del virus. I contagi ci sono, la gente si ammala, ma numeri così in qualsiasi altro grande paese vengono gestiti senza drammi. Se qui non si riesce È solo perché la rete ospedaliera scassata e non rinforzata in tutti questi mesi di tempo non È in grado di reggere nemmeno di fronte a numeri certamente più bassi di quelli di marzo-aprile. E la responsabilità di questa incredibile nuova impreparazione È tutta di Giuseppe Conte e del suo governo. Le Regioni ne hanno fatte di tutti i colori, ... Leggi su iltempo (Di domenica 1 novembre 2020) Se l'dpcm dopo dpcm si chiude sempre di più con un lockdown progressivo e sfibrante, la colpa non; del. I contagi ci sono, la gente si ammala, ma numeri così in qualsiasi altro grande paese vengono gestiti senza drammi. Se qui non si riesceperché la rete ospedaliera scassata e non rinforzata in tutti questi mesi di tempo non; in grado di reggere nemmeno di fronte a numeri certamente più bassi di quelli di marzo-aprile. E la responsabilità di questa incredibile nuova impreparazione; tutta di Giuseppee del suo governo. Le Regioni ne hanno fatte di tutti i colori, ...

pisto_gol : Oggi in tv sono tutti sconcertati per la gestione del #var : in effetti, se un arbitro che ha una visuale perfetta,… - Pontifex_it : Abbiamo bisogno di vivere la città a partire da uno sguardo di fede che scopra che Dio abita nelle sue case, nelle… - matteosalvinimi : Chi di voi non va un giro con un machete di 30 centimetri nella borsa...??? #portichiusi P.s. Vedrete che per il go… - bluelipstaylor : dayane che da tutti si fa raccontare della loro famiglia perché lei non ne ha avuta una #GFVIP - Linda01351332 : @Vaaneexx Amo tu non lo dici mai che mi ami Dicevi che amavi fra e basta -