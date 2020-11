‘Gf Vip’, dopo Gabriel Garko ecco chi sarebbe il nuovo amore di Gabriele Rossi (ed è un volto noto) (Di lunedì 2 novembre 2020) Solo poco fa Gabriele Rossi è stato ospite a Live – Non è la D’Urso: l’attore si è raccontato e ha parlato dell’intensa storia d’amore che lo ha legato per qualche anno a Gabriel Garko, che solo recentemente ha fatto coming out pubblicamente, svelando quello che lui stesso ha definito ‘il segreto di Pulcinella’. L’attore 32enne ha svelato di aver ritrovato l’amore dopo la tormentata fine della storia con Garko e di essere finalmente felice, aggiungendo di non avere nulla da ridire sul comportamento del suo attuale compagno, di cui non ha rivelato, però, l’identità. A farlo ci ha pensato il web: si tratterebbe di Lorenzo Licitra, volto ... Leggi su isaechia (Di lunedì 2 novembre 2020) Solo poco faè stato ospite a Live – Non è la D’Urso: l’attore si è raccontato e ha parlato dell’intensa storia d’che lo ha legato per qualche anno a, che solo recentemente ha fatto coming out pubblicamente, svelando quello che lui stesso ha definito ‘il segreto di Pulcinella’. L’attore 32enne ha svelato di aver ritrovato l’la tormentata fine della storia cone di essere finalmente felice, aggiungendo di non avere nulla da ridire sul comportamento del suo attuale compagno, di cui non ha rivelato, però, l’identità. A farlo ci ha pensato il web: si tratterebbe di Lorenzo Licitra,...

