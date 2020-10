Qualifiche Gp Imola: Bottas sorprende tutti (Di sabato 31 ottobre 2020) Si sono concluse da poco le Qualifiche del Gp d’Imola. Soprende tutti Valterri Bottas che beffa il suo compagno di scuderia Hamilton. Una piccola rivincita per il finlandese che ottiene la pole a tempo scaduto. Quindicesima pole in carriera per Bottas che partirà con gomme gialle davanti al suo compagno di scuderia. Qualifiche Gp Imola: Bottas trionferà? Una grande qualifica da parte del finlandese che diventa il pole-man del weekend. Dopo 14 anni, il tabellino delle pole di Imola vedrà il nome di Valterri Bottas. Un segnale forte da parte del pilota nei confronti delle critiche ricevute in settimana. Uno sgarbo nei confronti di Hamilton che aveva in tasca la sua pole numero ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 31 ottobre 2020) Si sono concluse da poco ledel Gp d’. SoprendeValterriche beffa il suo compagno di scuderia Hamilton. Una piccola rivincita per il finlandese che ottiene la pole a tempo scaduto. Quindicesima pole in carriera perche partirà con gomme gialle davanti al suo compagno di scuderia.Gptrionferà? Una grande qualifica da parte del finlandese che diventa il pole-man del weekend. Dopo 14 anni, il tabellino delle pole divedrà il nome di Valterri. Un segnale forte da parte del pilota nei confronti delle critiche ricevute in settimana. Uno sgarbo nei confronti di Hamilton che aveva in tasca la sua pole numero ...

ItaSportPress : F1, Bottas re delle qualifiche a Imola. Hamilton 2°, Leclerc chiude 7°, Flop Vettel - - SkySport : RT @SkySportF1: ?? CHE GIRO DI BOTTAS ?? ?? ?? SI PRENDE LA POLE A IMOLA ?? ?? ?? La classifica: - CircusFuno : F1, Gp Emila Romagna: La Griglia di Partenza dopo le qualifiche a Imola - FormulaPassion : #Bottas beffa #Hamilton, #Gasly in seconda fila accanto a #Verstappen, #Leclerc settimo: la griglia di partenza del… - grizwigga : RT @PieroLadisa: Il Driver of the Day delle qualifiche di Imola? Non ho dubbi: Pierre #Gasly. Una P4 a dir poco straordinaria. Vederlo poi… -