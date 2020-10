Un anno da record per l’oro (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nonostante la pandemia abbia frenato la domanda fisica di oro, in termini di rendimenti è stato un anno eccezionale per questa materia prima. Infatti, quest’ultimo si è apprezzato di circa il 25% nel corso del 2020. La straordinaria performance, ovviamente correlata alla capacità di quest’ultimo di non perdere valore in situazioni di crisi, è altresì collegata ad un particolare fondo di investimento. Il fondo in questione è l’exchange traded fund, meglio conosciuto come ETF . Nel caso in questione, espone l’acquirente a rendimenti che rispecchiano quelli dell’oro senza bisogno di possederlo fisicamente. Per poterne replicare le prestazioni i gestori del fondo sono costretti ad acquistarlo. Di conseguenza, più questi fondi crescono più cresce la quantità di oro richiesta, ... Leggi su bufale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nonostante la pandemia abbia frenato la domanda fisica di oro, in termini di rendimenti è stato uneccezionale per questa materia prima. Infatti, quest’ultimo si è apprezzato di circa il 25% nel corso del 2020. La straordinaria performance, ovviamente correlata alla capacità di quest’ultimo di non perdere valore in situazioni di crisi, è altresì collegata ad un particolare fondo di investimento. Il fondo in questione è l’exchange traded fund, meglio conosciuto come ETF . Nel caso in questione, espone l’acquirente a rendimenti che rispecchiano quelli dell’oro senza bisogno di possederlo fisicamente. Per poterne replicare le prestazioni i gestori del fondo sono costretti ad acquistarlo. Di conseguenza, più questi fondi crescono più cresce la quantità di oro richiesta, ...

Ultime Notizie dalla rete : anno record Un anno da record per l’oro Bufale.net CIOÈ compie 40 ANNI! Il magazine dei record festeggia con un allegato speciale: 'I Mitici Anni 80'

Cioè c'era? Cioè c'è! In 40 anni di pubblicazioni Cioè è sempre stato attento - e lo è ancora oggi - alle tendenze , allo showbiz , al confronto generazionale , andando anche a informare con a ...

Nuovo record di contagi, 26 mila 831. L'appello di Arcuri: "Muoviamoci il meno possibile

A marzo facevamo 26 mila tamponi al giorno, 12 volte di meno. I pazienti in terapia intensiva sono 115 in più nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.651 persone in rianimazione. Preoccupante anche l' ...

