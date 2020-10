Juve-Barcellona, i convocati di Pirlo. Out in quattro, c’è Bonucci (Di mercoledì 28 ottobre 2020) A poche ore dalla supersfida contro il Barcellona, Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati. Assenti quattro potenziali titolari come Chiellini, De Ligt, Alex Sandro e ovviamente Ronaldo, ancora positivo al Covid. In lista c’è però Bonucci, che ha avuto alcuni probemi fisici in settimana. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, BuffonDifensori: Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, De Winter, Frabotta, RiccioCentrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, KulusevskiAttaccanti: Morata, Dybala Foto: Bonucci Twitter L'articolo Juve-Barcellona, i convocati di Pirlo. Out in quattro, ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 ottobre 2020) A poche ore dalla supersfida contro il, Andreaha diramato la lista dei. Assentipotenziali titolari come Chiellini, De Ligt, Alex Sandro e ovviamente Ronaldo, ancora positivo al Covid. In lista c’è però, che ha avuto alcuni probemi fisici in settimana. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, BuffonDifensori: Danilo, Cuadrado,, Demiral, De Winter, Frabotta, RiccioCentrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, KulusevskiAttaccanti: Morata, Dybala Foto:Twitter L'articolo, idi. Out in, ...

