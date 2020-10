Aurora Ramazzotti, un gesto importante: le parole fanno commuovere i fan (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Questo articolo . Aurora Ramazzotti ha fatto un gesto davvero molto bello commovendo tutti i suoi fan sui social. Scopriamo che cosa ha combinato. Aurora Ramazzotti ha voluto fare un piccolo gesto di grande cuore, che ha commosso tutti i suoi fan. La ragazza è una nota influencer, nonché la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Con … Leggi su youmovies (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Questo articolo .ha fatto undavvero molto bello commovendo tutti i suoi fan sui social. Scopriamo che cosa ha combinato.ha voluto fare un piccolodi grande cuore, che ha commosso tutti i suoi fan. La ragazza è una nota influencer, nonché la figlia di Michelle Hunziker ed Eros. Con …

CheDonnait : Ma Tommaso Zorzi ha litigato con tutti? Oltre ad Aurora Ramazzotti, spunta Giulia Salemi #GFVIP - vezzoli_elisa : RT @GF_diretta: Tommaso Zorzi triste per la lite con Aurora Ramazzotti e lei rifiuta l'invito al #GrandeFratelloVip #GFVIP - GF_diretta : Tommaso Zorzi triste per la lite con Aurora Ramazzotti e lei rifiuta l'invito al #GrandeFratelloVip #GFVIP - _saramacri : Chiamasi: video dell’anno scorso di Aurora Ramazzotti in cui fa la sorpresa al fidanzato con “Non avere paura” in s… - Styles94_C : RT @swifttselena: L’unica persona che Tommaso sta veramente aspettando che entri dalla porta rossa o che mandi un messaggio è Aurora Ramazz… -