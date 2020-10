A colazione con i cospirazionisti del 5G: una risata li seppellirà (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tra le tante teorie cospirative riguardanti il 5G ce n’è una più dolce di tutte: quella del Buondì Motta. La casa dolciaria si è connotata negli ultimi anni per pubblicità sempre ironiche, sarcastiche e politicamente scorrette, come quella in cui un asteroide colpiva la famiglia di un’insopportabile bambina riducendola in cenere.Con il medesimo tono irriverente e provocatorio la pubblicità del Buondì si è spostata sui complottisti; un soggetto inquietante, forse fotografando lo spirito dei tempi, incalza la famigliola intenta a far colazione col Buondì: continuereste a mangiarla sapendo che ha 5G? Riferendosi alle G presenti in un claim della merendina. “Ci mancava il complottista”, risponde la mamma con indifferenza. È un’interessante strategia di marketing, basata ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tra le tante teorie cospirative riguardanti il 5G ce n’è una più dolce di tutte: quella del Buondì Motta. La casa dolciaria si è connotata negli ultimi anni per pubblicità sempre ironiche, sarcastiche e politicamente scorrette, come quella in cui un asteroide colpiva la famiglia di un’insopportabile bambina riducendola in cenere.Con il medesimo tono irriverente e provocatorio la pubblicità del Buondì si è spostata sui complottisti; un soggetto inquietante, forse fotografando lo spirito dei tempi, incalza la famigliola intenta a farcol Buondì: continuereste a mangiarla sapendo che ha 5G? Riferendosi alle G presenti in un claim della merendina. “Ci mancava il complottista”, risponde la mamma con indifferenza. È un’interessante strategia di marketing, basata ...

Con il medesimo tono irriverente e provocatorio la pubblicità del Buondì si è spostata sui complottisti; un soggetto inquietante, forse fotografando lo spirito dei tempi, incalza la famigliola intenta ...

Con il medesimo tono irriverente e provocatorio la pubblicità del Buondì si è spostata sui complottisti; un soggetto inquietante, forse fotografando lo spirito dei tempi, incalza la famigliola intenta ...