Uomini e lupi | Roger Waters e il sistema

Nel 2017 Roger Waters decise di fare punto e a capo sulla sua poetica lacerata e indomita, che ridotta all'osso, nelle pur splendide composizioni floydiane, o nei suoi lavori solistici è, poi, una riflessione su quanto l'uomo sia un lupo feroce per l'altro uomo. In questo sistema. Liberismo selvaggio, guerra, condizionamento alla rassegnazione e all'ipocrisia ne sono i frutti avvelenati. Waters è un vecchio signore socialista inglese un po' incattivito dagli anni, ma quando ha deciso di portare sui palchi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

É proprio tra le mura amiche che, gli uomini guidati da Paolo Montagnani, sprigionano una prestazione soddisfacente, che fa ben sperare: "Siamo contenti ovviamente. Abbiamo contro una squadra del ...

Il carabiniere che immortala i lupi

Dove cominci il carabiniere forestale Signori e dove finisca il fotografo Signori è difficile a dirsi. Di sicuro lui ci tiene a mantenere le due figure nettamente distinte, tant'è che prima di lasciar ...

