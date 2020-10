Terremoto, in Val d'Orcia scossa di magnitudo 2.4 alle ore 11,42 (Di martedì 27 ottobre 2020) Spavento, ma al momento nessun danno segnalato, per un Terremoto in Val d'Orcia , in provincia di Siena, dove alle 11,42 gli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno ... Leggi su lanazione (Di martedì 27 ottobre 2020) Spavento, ma al momento nessun danno segnalato, per unin Val d', in provincia di Siena, dove11,42 gli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno ...

qn_lanazione : Terremoto, in Val d'Orcia scossa di magnitudo 2.4 alle ore 11,42 - fseviareggio : RT @iltirreno: Le scosse e un forte boato sono stati avvertiti dalla popolazione - iltirreno : Le scosse e un forte boato sono stati avvertiti dalla popolazione - simonamodesto : RT @InMeteo: Scossa di terremoto in Toscana: tremori in Val d’Orcia - agenziaimpress : Trema la terra. Scosse di #terremoto e forte boato in Val d’Orcia, nessun danno a cose e persone #Siena -