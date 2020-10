L’aria che tira, Myrta Merlino non è in studio: ‘Ecco perché mi vedrete a casa’ (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lunedì 26 ottobre i telespettatori de L’aria che tira, su La7, hanno trovato al posto di comando David Parenzo. Il giornalista ha preso il posto della conduttrice Myrta Merlino dopo che nei giorni scorsi è risultato positivo al Covid-19 un autore della trasmissione, circostanza che infatti aveva impedito al programma di andare in onda venerdì 23 ottobre. La Merlino, però, come già la collega Lilli Gruber a Otto e mezzo, è in collegamento da casa propria e da lì conduce L’aria che tira. Lilli Gruber conduce Otto e mezzo da casa: ‘Un mio collaboratore è positivo al Covid’ Myrta Merlino conduce da casa Ecco le sue parole in apertura di puntata: “Va tutto bene io però voglio ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lunedì 26 ottobre i telespettatori de L’aria che, su La7, hanno trovato al posto di comando David Parenzo. Il giornalista ha preso il posto della conduttricedopo che nei giorni scorsi è risultato positivo al Covid-19 un autore della trasmissione, circostanza che infatti aveva impedito al programma di andare in onda venerdì 23 ottobre. La, però, come già la collega Lilli Gruber a Otto e mezzo, è in collegamento da casa propria e da lì conduce L’aria che. Lilli Gruber conduce Otto e mezzo da casa: ‘Un mio collaboratore è positivo al Covid’conduce da casa Ecco le sue parole in apertura di puntata: “Va tutto bene io però voglio ...

