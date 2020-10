Benevento Napoli, Lorenzo e Roberto Insigne in gol: prima volta che accade in Serie A (Di domenica 25 ottobre 2020) Botta e risposta tra Lorenzo e Roberto Insigne in Benevento-Napoli: prima volta che due fratelli segnano in Serie A Botta e risposta tra fratelli. Loro erano gli uomini più attesi di Benevento-Napoli e non hanno deluso. Lorenzo e Roberto Insigne sono andati entrambi in gol ed è la prima volta che due fratelli segnano nella stessa partita in Serie A. In Italia era già accaduto nel 2018 ai fratelli Matteo e Federico Ricci in Spezia-Benevento, ma era Serie B. Mentre all’estero è capitato in Premier League, che ha visto i fratelli Ayew protagonisti, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Botta e risposta trainche due fratelli segnano inA Botta e risposta tra fratelli. Loro erano gli uomini più attesi die non hanno deluso.sono andati entrambi in gol ed è lache due fratelli segnano nella stessa partita inA. In Italia era già accaduto nel 2018 ai fratelli Matteo e Federico Ricci in Spezia-, ma eraB. Mentre all’estero è capitato in Premier League, che ha visto i fratelli Ayew protagonisti, ...

