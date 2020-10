La Campania verso il lockdown A Napoli una notte di proteste (Di sabato 24 ottobre 2020) Scontri, proteste, tensioni. Napoli e' una polveriera nella prima notte del coprifuoco. Centinaia di persone sono scese in strada per protestare contro la chiusura di tutte le attivita' alle 23 imposta dalla Regione e l'annuncio del lockdown totale in regione da parte del presidente Vincenzo De Luca Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 24 ottobre 2020) Scontri,, tensioni.e' una polveriera nella primadel coprifuoco. Centinaia di persone sono scese in strada per protestare contro la chiusura di tutte le attivita' alle 23 imposta dalla Regione e l'annuncio deltotale in regione da parte del presidente Vincenzo De Luca Segui su affaritaliani.it

SkyTG24 : Covid, Campania verso lockdown. De Luca: “Chiudiamo tutto per 30-40 giorni, poi si vedrà” - LegaSalvini : ???ULTIM'ORA, DE LUCA VERSO IL LOCKDOWN: 'IN CAMPANIA NON REGGIAMO' ??? Solo 227 terapie intensive per quasi 6 milio… - Agenzia_Ansa : Le #chiusure nelle #Regioni, si moltiplicano le ordinanze per arginare il #contagio. Coprifuoco in #Campania,… - Affaritaliani : La Campania verso il lockdown A Napoli una notte di proteste - breathe_24 : riferisco solo a De Luca ma proprio verso il virus, che ieri notte, giustamente, avrà dilagato in mezzo a quegli es… -