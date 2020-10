Coronavirus - Più timori per i contagi, l'auto guida la mobilità (Di venerdì 23 ottobre 2020) La paura del contagio avanza (+8%) e condiziona la mobilità, nella quale le persone vedono lauto sempre di Più come uno strumento di protezione. A rivelarlo è lultima ricerca di Areté, società di consulenza strategica specializzata nellautomotive che monitora mensilmente i trend degli spostamenti in Italia al tempo del Coronavirus: secondo lo studio, col riacutizzarsi della crisi sanitaria ben il 70% degli intervistati sceglie la propria vettura preferendola di gran lunga ai mezzi pubblici (9%) e ad altre soluzioni. Quasi uno su due (46%), oltretutto, si dice pronto a cambiarla approfittando degli incentivi.Si cerca una scossa. Il timore diffuso finisce per rafforzare i veicoli di mobilità individuale e stimolare il desiderio di ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 23 ottobre 2020) La paura delo avanza (+8%) e condiziona la;, nella quale le persone vedono lsempre di; come uno strumento di protezione. A rivelarlo è lultima ricerca di Areté, società di consulenza strategica specializzata nellmotive che monitora mensilmente i trend degli spostamenti in Italia al tempo del: secondo lo studio, col riacutizzarsi della crisi sanitaria ben il 70% degli intervistati sceglie la propria vettura preferendola di gran lunga ai mezzi pubblici (9%) e ad altre soluzioni. Quasi uno su due (46%), oltretutto, si dice pronto a cambiarla approfittando degli incentivi.Si cerca una scossa. Il timore diffuso finisce per rafforzare i veicoli di; individuale e stimolare il desiderio di ...

Calciomercato Dilettanti - Un nuovo centrocampista per la Vigor Carpaneto 1922: Matias Milessi

Nella scorsa stagione, lo sbarco in Italia con una stagione agonistica in Eccellenza suddivisa tra Milazzo (Sicilia) e Polisportiva Grotta 1984 (Campania) prima dello stop a causa del Covid-19. “Stavo ...

Coronavirus: Fontana, 'riapre ospedale Fiera, più contento se non fosse accaduto'

Milano, 23 ott. (Adnkronos) - "Oggi riapre l'ospedale in Fiera a Milano, sarei stato molto più contento che questo non fosse accaduto. Purtroppo non è così e questa struttura avrà l'obiettivo di togli ...

