Accoltellamento in via del Campo | arrestato l' autore

(ANSA) - GENOVA, 23 OTT - È stato fermato l'autore dell'accoltellamento di mercoledì sera in via del Campo, nel centro storico di Genova. La polizia ha identificato un uomo di 35 anni di origini ...

La Polizia di Genova ha posto in stato di fermo un algerino di 35 anni, pregiudicato, per rapina aggravata. I poliziotti del Commissariato Prè, a conclusione di una capillare e repentina indagine supp ...

