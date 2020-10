Covid-19, c’è una nuova vittima in Irpinia: muore un 82enne di Solofra (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto poco fa, al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, un 82enne di Solofra (Av). L’uomo era arrivato al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 13 ottobre scorso. Risultato positivo al nuovo Coronavirus, era stato ricoverato al Covid Hospital. Nel pomeriggio di oggi, le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate e a nulla sono valse le manovre degli operatori sanitari per cercare di rianimarlo. L’uomo era affetto da patologie pregresse. L'articolo Covid-19, c’è una nuova vittima in Irpinia: muore un 82enne di Solofra proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduto poco fa, alHospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, undi(Av). L’uomo era arrivato al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 13 ottobre scorso. Risultato positivo al nuovo Coronavirus, era stato ricoverato alHospital. Nel pomeriggio di oggi, le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate e a nulla sono valse le manovre degli operatori sanitari per cercare di rianimarlo. L’uomo era affetto da patologie pregresse. L'articolo-19, c’è unainundiproviene da Anteprima24.it.

