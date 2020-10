Strana puzza dalla casa di uno chef: sembra cibo avariato, ma in giardino trovano… (Di martedì 20 ottobre 2020) Ad attirare l’attenzione, in questo caso, è una Strana puzza proveniente dalla casa di uno chef nel livornese. Benché dall’abitazione di un maestro di cucina si pensi possano provenire solo buoni odori, in questo caso pare si tratti dell’eccezione che potrebbe confermare la regola. Tuttavia, al di là del fatto che in tanti hanno pensato si potesse trattare di cibo avariato, in questo caso la cucina sembra centrarci meno che niente. A generare l’odore pungente pare fosse qualcosa nascosta in giardino. E dalle indagini effettuate pare si trattasse davvero di una seconda attività illegale del cuoco. Il protagonista della vicenda è uno chef di Livorno di 46 anni. ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 20 ottobre 2020) Ad attirare l’attenzione, in questo caso, è unaprovenientedi unonel livornese. Benché dall’abitazione di un maestro di cucina si pensi possano provenire solo buoni odori, in questo caso pare si tratti dell’eccezione che potrebbe confermare la regola. Tuttavia, al di là del fatto che in tanti hanno pensato si potesse trattare di, in questo caso la cucinacentrarci meno che niente. A generare l’odore pungente pare fosse qualcosa nascosta in. E dalle indagini effettuate pare si trattasse davvero di una seconda attività illegale del cuoco. Il protagonista della vicenda è unodi Livorno di 46 anni. ...

caterina__20 : Si però anche la nomination di Mariateresa mi pare un po’ troppo strana...tra tante persone lui così a caso ,chissà… - lucemdiem : Story time: nella seconda cucina di casa mia c’è un forno che non utilizzavamo da ben 15 anni. Così provo ad accend… - sm0ldubu : @sasasa_se sì anche le nostre, sono chirurgiche ma hanno una puzza strana lmao - HAZXKIWI : mia mamma dice che sente una puzza strana addosso a me, chi le dice che stavolta non ho bevuto? - jovinco82 : @BrucoOmar Per Ronaldo che non ce lo squalifichino perché ho una strana puzza -

Ultime Notizie dalla rete : Strana puzza sente strana puzza 57 anni dal pollo ha comprato: disgusto trova zampe Velvet Gossip Strana puzza dalla casa di uno chef: sembra cibo avariato, ma in giardino trovano…

Ad attirare l’attenzione, in questo caso, è una strana puzza proveniente dalla casa di uno chef nel livornese. Benché dall’abitazione di un maestro di cucina si pensi possano provenire solo ...

A 57 anni compra il pollo al supermercato, sente strana puzza: lo mangia il disgusto trova delle zampe… “ho vomitato per ore”

Questa storia arriva dal Regno unito ed è davvero inquietante. La protagonista è una donna di 57 anni che ha acquistato al supermercato un piatto pronto di pollo. Mentre stava mangiando ha sentito una ...

Ad attirare l’attenzione, in questo caso, è una strana puzza proveniente dalla casa di uno chef nel livornese. Benché dall’abitazione di un maestro di cucina si pensi possano provenire solo ...Questa storia arriva dal Regno unito ed è davvero inquietante. La protagonista è una donna di 57 anni che ha acquistato al supermercato un piatto pronto di pollo. Mentre stava mangiando ha sentito una ...