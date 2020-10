Ue: Lagarde, ‘Bce manterrà politica accomodante, rendere crescita più inclusiva’ (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) – Con la crisi legata all’emergenza coronavirus “abbiamo un’occasione unica che è quella di cambiare i nostri modi di vita. L’urgenza climatica, lo sviluppo del digitale sono temi che con l’emergenza sono diventati sempre più di attualità. Dobbiamo rendere il nostro percorso di crescita più inclusivo, verde, più intelligente e più digitale. Alla Bce siamo determinati a sostenere questa tendenza e continueremo a sviluppare una politica monetaria accomodante, come la situazione economica attuale lo giustifica”. Ad affermarlo è il presidente della Bce, Christine Lagarde intervenendo al Congresso delle regioni francesi.Insieme, aggiunge il presidente della Bce, “a livello europeo, ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) – Con la crisi legata all’emergenza coronavirus “abbiamo un’occasione unica che è quella di cambiare i nostri modi di vita. L’urgenza climatica, lo sviluppo del digitale sono temi che con l’emergenza sono diventati sempre più di attualità. Dobbiamoil nostro percorso dipiù inclusivo, verde, più intelligente e più digitale. Alla Bce siamo determinati a sostenere questa tendenza e continueremo a sviluppare unamonetaria, come la situazione economica attuale lo giustifica”. Ad affermarlo è il presidente della Bce, Christineintervenendo al Congresso delle regioni francesi.Insieme, aggiunge il presidente della Bce, “a livello europeo, ...

